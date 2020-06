A Napoli è tutto nelle mani di Gennaro Gattuso

È evidente che colpisce che due volte su tre titolare sia stato Politano e non Callejon. È chiaro che si prova già il futuro. Lo spagnolo non rientra nei piani del futuro, lo sa e quindi non è escluso che domenica possa essere la sua ultima gara in Italia. È una possibilità. Non una certezza. Colpisce la disponibilità di Hysaj, due volte titolare e due volte sulla sinistra: anche lui è uno che difficilmente rinnoverà ma che non dice mai di no ogni volta che Gattuso lo chiama. E che dire di Lozano? Anche lui in bilico ma pronto a dare una mano alla causa.

Ecco perché Gattuso può ruotare. Prepariamoci, dunque, a vedere Luperto e Manolas (che sta recuperando, ma non c’è fretta), a rivedere Ghoulam magari titolare con la Spal. E aspettiamoci Elmas nuovamente in campo dall’inizio, come contro l’Inter. Magari al posto di Insigne, perché è lì che piace davvero a Gattuso. Insomma, sarà pure estate, ma di risposte Gattuso ne deve avere ancora. E da queste risposte dipenderanno anche le mosse nel prossimo mercato. Che passa per Rino. Perché tutto, in questo Napoli, è nella mani di Gattuso. Fonte: Il Mattino