G. Di Marzio: “Per il dopo-Callejon si pensa ad Under della Roma”

Nel corso del programma di Sky Sport 24 “Speciale calciomercato l’originale”, è intervenuto il giornalista Gianluca Di Marzio sulle mosse della società partenopea. “Gattuso ha avuto il merito di aver convinto Mertens a rinnovare con il Napoli, il belga era legato alla città, però non mancavano le pretendenti. Ci siamo per Maksimovic come per Zielinski, che era già stato avanzato. Per il dopo-Callejon, il club azzurro pensa ad Under della Roma, i giallorossi dopo aver acquistato Pedro, pensano di cedere il turco. Infine su Milik, bisogna convincere il Napoli a cederlo alla Juventus senza contropartite, però solo con soldi”.

La Redazione