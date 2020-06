Diritti tv: Oscurato il segnale di BeIn Sport per motivi legali

BEIN OSCURATO. E poi c’è il caso legato a BeIn Sports che ieri pomeriggio in via Rosellini è stato al centro di una breve riunione della commissione dei diritti tv. I dirigenti dei club hanno fatto un‘analisi legale del contratto con Img, che ha acquistato i diritti della A e li ha rivenduti appunto a BeIn Sports. L’emittente del Qatar, che è una potenza mondiale e distribuisce il nostro campionato in 35 Paesi, ha oscurato il segnale «per motivi legali» sia lo scorso week end, quello dei recuperi, sia per la ventisettesima giornata conclusa ieri. Sotto questo aspetto il trattamento riservato a Img-BeIn è stato lo stesso di Sky.

CVC ATTENDE. Oggi scade l’esclusiva della trattativa con Cvc. In via Rosellini sono nel frattempo arrivati anche gli interessi di Bain (che addirittura ha presentato un’offerta) e Advent. Cvc per il momento si è fermata e aspetta che l’assemblea dei club di martedì dia un’indicazione se andare o meno avanti con la trattativa.

DOPPIO FRONTE UEFA. Una settimana dopo aver annunciato le Final Eight di Champions a Lisbona e quelle di Europa League nel land tedesco Nordreno-Vestfalia, la Uefa si ritrova due focolai proprio nelle sedi prescelte. Per il momento a Nyon la parola d’ordine è non parlare di possibili cambi di sede, ma la situazione è monitorata con attenzione. Fonte: CdS