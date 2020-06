Di Canio: «Rino umano e severo, Carlo vince solo se ha i big»

Paolo Di Canio:

«Umanità e severità. Così Gattuso ha conquistato il Napoli». Di Canio è stato un talento puro, ex Napoli, Milan, Lazio, Juventus ma anche Celtic Glasgow e West Ham. Ora è allenatore ed è esperto di calcio inglese e commentatore Sky Sport tra i più apprezzati di tutto il panorama televisivo.

Di Canio, nella Premier è il trionfo del Liverpool?

«È il successo di Jurgen Klopp e di una serie di scelte che anche adesso sono in prospettiva. Perché i reds hanno ripreso la stagione già avendo nella testa la prossima, perché lo si capisce in quello che fanno che il tecnico tedesco sta già mettendo in cantiere le basi per quello che sarà il campionato che inizia a settembre».

Ancelotti all’Everton come se la sta passando?

«Ha trovato la sua dimensione: lo dice la sua storia, lui è tra i migliori nella gestione di grandi campioni che giocano nei grandi club. Ha vinto dove si vince a prescindere da chi è l’allenatore: al Real dove però hanno vinto in tanti, al Psg e al Bayern. Al Napoli invece non è andata così: al primo anno ha sfruttato i meccanismi lasciati in eredità da Sarri, al secondo doveva metterci del suo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, con il banco che è saltato».

Gattuso, con la Coppa Italia, ha conquistato tutti.

«So bene cosa è l’entusiasmo di Napoli perché l’ho vissuto sulla mia pelle. Ma so anche cosa Gattuso dà a una squadra, l’ho visto anche nel Milan: regole precise, durezza nei comportamenti, tanto lavoro quotidiano e poi carezze al momento giusto. Era quello che voleva il Napoli ed è quello che lui sa dare». Fonte: Il Mattino