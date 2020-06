Dalla Spagna – Koulibaly vuole il City, andrebbe via per 80 milioni

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha sempre detto che avrebbe preso in considerazione l’eventuale cessione di Koulibaly solo davanti ad un’offerta irrinunciabile. Laddove irrinunciabile significa 100 milioni di euro. Oggi, in Spagna, si parla del futuro del difensore azzurro. Secondo quanto scrive Mundo Deportivo, il centrale senegalese avrebbe deciso: sarà Manchester City. Sarebbe quella di Guardiola la preferita dal gigante d’ebano del Napoli. No al Psg, al Liverpool e allo United, Koulibaly vorrebbe la Premier, ma quella del City. Il Napoli sa che la richiesta di 100 milioni potrebbe non essere soddisfatta, per questo si parlerebbe di una cessione da 80 milioni.