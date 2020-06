L’intervento di Umberto Chiariello a Radio Punto Nuovo :

“Il 2020 ha portato in dote questo Ministro Spadafora. Riaprono le discoteche, ma non fa giocare a calcetto i ragazzi. Ci sono generazioni che sono da mesi e mesi chiusi in casa, senza poter fare niente, poi scendi in strada ed è pieno di gente. Le esagerazioni portano al proibizionismo e la gente gioca allo stesso. Spadafora, svegliati dal sonno, lo sport è una cosa seria”.