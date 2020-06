Chiariello: “De Laurentiis 2.0. al quarto lustro del suo mandato, sta rispondendo con i fatti”

L’ EditoNapoli di Umberto Chiariello a ‘Punto Nuovo Sport Show’: “De Laurentiis sta brillando come unico faro tra i presidenti della Serie A, in questa fase. Non ha battuto ciglio. Ha messo in cassa integrazione i dipendenti. Sfruttando le possibilità che lo Stato ha messo a disposizione. Ha congelato gli stipendi. Ha affrontato il Covid in silenzio. Ha lavorato per la definizione degli accordi affinché il calcio continuasse. Ha attaccato fortemente SKY. E, dopo aver portato a casa i risultati, ha promesso un premio per la Coppa Italia. Ha ricompattato il gruppo. Pagherà tutti gli stipendi. E, con Callejon, si arriverà ad un prolungamento fino ad agosto. Le multe, forse, vanno in cavalleria. De Laurentiis 2.0, al quarto lustro del suo mandato, sta rispondendo con i fatti. Partendo dai 100 milioni del mercato di gennaio“.

Fonte: Radio Punto Nuovo