CALCIO FEMMINILE – La finale di Supercoppa italia sarà un quadrangolare

Il Consiglio Federale ha dato ieri una svolta clamorosa per quanto riguarda il calcio femminile e l’intero movimento. Oltre ad aver annunciato il professionismo nel 2022/23, lo scudetto alla Juventus Women’s, la Champions alla Fiorentina, le retrocesse Orobica e Tavagnacco e le neo promosse Napoli e San Marino Accademy. Le prossime mosse sono il quadrangolare per la finale di Supercoppa italiana (Juventus, Fiorentina, A.c. Milan e A.s. Roma) e parteciperanno ben 26 squadre per la Coppa Italia.

Fonte: Tmw