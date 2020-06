CALCIO FEMMINILE – Il Napoli torna in A, il primo match sarà il 22 Agosto

Ci voleva solo il timbro dell’ufficialità e ieri è arrivato, il Napoli femminile torna in serie A, facendo in poche stagione il doppio salto dalla C alla massima serie. Per le ragazze di Marino è stato un percorso vincente, sfruttando al meglio gli scontri diretti, soprattutto in trasferta. Ieri si sono conosciute le date dell’inizio della prossima stagione, per la serie A sarà il 22 Agosto, con le 12 squadre. In bocca al lupo alle partenopee per questo ritorno, con all’orizzonte le sfide contro Juventus, Milan, Inter, Fiorentina e A.s. Roma.

Fonte: Napoli femminile facebook