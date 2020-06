CALCIO FEMMINILE – Claudia Neto vicina alla Fiorentina Women’s

La Fiorentina Women’s, con la certezza di giocare l’anno prossimo in Champions League, si sta muovendo per la prossima stagione. La società viola del presidente Commisso, è ad un passo dall’acquisto dal Wolfsburg di Claudia Neto. La centrocampista portoghese sarebbe la calciatrice d’esperienza, ha vinto un campionato svedese, due coppie nazionali, tre Bundesliga e lo scorso anno finale in Champions League. Manca poco per piazzare questo importante colpo dopo quello di Sabatino e di Quinn dall’Arsenal.

Fonte: Tgr Toscana