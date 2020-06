Bomber Petagna pronto per l’esame di maturità contro il Napoli

Per Andrea Petagna sembra arrivato davvero il momento dell’esame di maturità. Dopo le giovanili nel Milan e la gavetta tra serie B e serie A, l’esplosione lo scorso anno alla Spal. Giuntoli si è assicurato l’attaccante a gennaio con un quinquennale e 17 milioni alla Spal, squadra dove il Napoli lo ha lasciato in prestito fino alla fine del campionato. L’accordo sarebbe dovuto durare fino al 30 giugno (giorno in cui Andrea compirà 25 anni), ma poi il Coronavirus ha prolungato tutto. Ecco perché domenica arriverà al San Paolo indossando ancora la maglia della Spal. Il suo score stagionale dice 11 centri in 26 partite, meno 5 gol dal record personale che spera di eguagliare e superare entro la fine della stagione. Perché è anche dai suoi gol che passano le speranze di salvezza della Spal, doveproprioprima del lockdown è arrivato in panchina Gigi Di Biagio, un allenatore che lo conosce bene perché nel 2017 gli aveva affidato il peso dell’attacco della Nazionale Under 21 agli Europei di categoria. Da quell’avventura a oggi ne ha fatta di strada, perché Petagna è diventato un idolo sui social (ha più di 460mila follower su Instagram) con tanto di scambidi videomessaggicon l’ex stella Nba Dennis Rodman. È spesso al centro del gossip (da ultima una relazione con una delle figlie di Mihajlovic) ed è un imprenditore di successo (con il trapper Sfera Ebbasta ha aperto un ristorante a Milano che punta sull’ecosostenibilità).