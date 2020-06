Auriemma: “Il Napoli si lancia su Everton viste le difficoltà targate Boga”

Il giornalista Raffaele Auriemma, scrive sull’edizione odierna di Tuttosport del mercato azzurro, dopo le difficoltà della trattativa per Boga, pare sia pronta un’offerta al Gremio per Everton: “Il Gremio ha risolto tutte le controversie interne e relative alle percentuali sulla cessione dell’esterno Everton. Lunedì si terrà il consiglio di amministrazione del club per stabilire le linee guida della cessione del 24enne nazionale brasiliano. Il Napoli potrà sottoporre la propria offerta da 21 milioni di euro più bonus, anche se il club di Porto Alegre vorrebbe anche una percentuale sulla eventuale, successiva vendita. Con l’entourage del calciatore, poi, la trattativa è molto avanti per un quinquennale da 2,5 milioni a stagione, indicizzati e con bonus importanti. Il Napoli ha deciso di lanciarsi su Éverton dopo aver ricevuto dal Sassuolo segnali pochi incoraggianti sulla cessione di Boga: chiesti non meno di 35 milioni di euro”