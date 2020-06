Andrea Gazzoli (d.g. Spal): “Nei prossimi giorni il rinnovo fino al 31 Agosto di Petagna”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, è intervenuto il d.g. della Spal Andrea Gazzoli sul match del San Paolo e sul mercato. “Come stiamo vivendo il post-pandemia? Come abbiamo sempre detto l’importante era ripartire per il bene del movimento. Certo senza pubblico ancora non è positivo, ma ringraziamo lo stesso tutte le parti in causa. Peccato la sconfitta contro il Cagliari, ci servivano punti, ma da domenica in poi saranno 11 finali. A Napoli ci proveremo per dare il massimo. Petagna? Nei prossimi giorni ci sarà l’accordo per il rinnovo fino al 31 Agosto. Lui è un campione nella testa, lo vedo pronto per una piazza come quella partenopea e non sarà ceduto per scambi. Domenica saluterò volentieri Giuntoli, ma non ci sono trattative per Fares”.

La Redazione