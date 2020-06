Artur-Pjanic, parla Farré: “Mossa economica, non una di calcio”

La ABC ne è certa: lo scambio tra Juve e Barcellona, riguardante Pjanic e Arthur, si farà. La natura della trattativa è prevalentemente economica. Infatti i due club metterebbero a bilancio una grande plusvalenza senza scucire un solo euro, o quasi. A tal proposito si è espresso anche Jordi Farrè, uno dei candidati alla presidenza del Barça: “Questa è una mossa economica, non una di calcio”. La plusvalenza che i culé metterebbero a bilancio sarebbe di circa 50 milioni di euro, e questo farebbe quadrare il bilancio messo a dura prova dall’emergenza sanitaria e dai costi molto importanti del roster blaugrana.

Arthur arrivò in Catalogna dal Gremio nel 2018 per 30 milioni di euro più 9 di bonus. Il giocatore blaugrana verrebbe ceduto per circa 70 milioni di euro portando nelle casse del club spagnolo una plusvalenza netta di 46,6 milioni di euro.

Mentre la Juventus che acquistato Pjanic dalla Roma nel 2016 per 32 milioni di euro (il valore della clausola rescissoria), lo venderebbe per 60. Mettendo a bilancio una plusvalenza quasi totale, visto che dopo 4 anni il giocatore è a bilancio per pochi milioni di euro.