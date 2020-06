Zielinski con Gattuso potrebbe fare l’ultimo step per la vera consacrazione

Al centro del Napoli, in tutti i sensi. Zielinski contro il Verona è stato il migliore a centrocampo. Quello che ha fatto girare al meglio tutti quanti gli altri azzurri. Tanti palloni giocati con efficacia, il primo tentativo pericoloso del Napoli verso la porta di Silvestri. Un contributo fondamentale nell’impostazione della manovra. L’uomo in più della squadra di Gattuso al Bentegodi.

Il centrocampista polacco è il presente e il futuro del Napoli, il rinnovo del contratto è vicinissimo. Dopo l’annuncio di Mertens è atteso quello del suo prolungamento dell’intesa con il club azzurro per altri tre anni (fino al 2024, con opzione fino al 2025). Piotr è tra quelli in scadenza a giugno 2021 e che andrà avanti nel percorso in maglia azzurra, ha subito stregato Gattuso ed è ripartito forte in queste prime tre partite del Napoli toccando il punto più alto nell’ultima trasferta a Verona.

Una prestazione super. Il migliore in assoluto anche in termini di continuità. Sta bene da un punto di vista atletico, è motivatissimo per questo finale di stagione e sereno per quello che sarà il suo futuro. La fumata bianca ormai è a un passo, da limare gli ultimi dettagli su un’intesa già per grandissime linee raggiunta sulla durata del nuovo contratto, l’aumento dell’ingaggio (che sarebbe intorno ai 3 milioni con i bonus) e senza inserimento di clausola rescissoria.

A centrocampo è una guida, un punto di riferimento per il modo in cui riesce a gestire il pallone, elegante nel palleggio, gioca con tutti e due i piedi e tra le sue migliori qualità c’è anche il tiro dalla distanza. Una mezzala di qualità e quantità. Che è chiamato all’ultimo step di crescita in termini di continuità. Gattuso sta lavorando molto anche su questo. Motivandolo e caricandolo e si sono già visti i risultati in crescita di autostima. Fonte: Il Mattino