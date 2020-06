Zielinski, Gattuso ne è rimasto stregato, c’è una novità sul rinnovo

Contro l’Hellas Verona si sono viste tutte le qualità di Piotr Zielinski, giocate di qualità in mezzo a campo, rete sfiorata e il giusto sacrificio in mezzo al campo. Il polacco ha stregato e non poco mister Gattuso, per la sua versatilità tattica e le sue enormi qualità. Il calciatore ex Udinese e Spal, è sempre più vicino al rinnovo del contratto, accordo fino al 2025, ingaggio da 3 milioni a stagione, ma la novità è che non ci sarà la clausola rescissoria. Un passaggio importante per entrambe le parti e far sì che il polacco possa essere più fiero di indossare l’azzurro.

Fonte: Il Mattino