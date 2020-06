Ultime Spal – Due dubbi di Di Biagio e un altro infortunio in vista di Napoli

La sconfitta nel recupero contro il Cagliari, mette sempre più nei guai la Spal di Gigi Di Biagio e domenica alle ore 19,30 andrà ad affrontare una delle squadre più in forma del momento, il Napoli di Gattuso. La squadra emiliana ha una rosa ridotta all’osso, oltre a Berisha e Di Francesco infortunati, si aggiunge all’ultimo il laterale Sala. Per il tecnico dei biancoazzurri due i dubbi di formazione, riguardano il centrocampo, Valdifiori o Missiroli, Murgia che potrebbe rilevare uno tra Castro e Valoti. Dal primo minuto in campo anche Fares, per un match sulla carta molto complicato, ma che la Spal vorrà onorare al meglio.

Fonte: Il Mattino