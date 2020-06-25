Ufficiale, gli arbitri di serie B: per le campane Pezzuto, Camplone e Robilotta

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 11ª giornata di ritorno della Serie BKT 2019/20 in programma Venerdì 26 Giugno 2020 alle ore 21.00.
CHIEVOVERONA – SPEZIA
DIONISI
SCARPA – AVALOS
IV: AYROLDI
CREMONESE – COSENZA
AURELIANO
MASTRODONATO – LANOTTE
IV: COLOMBO
EMPOLI – BENEVENTO
PEZZUTO
DEI GIUDICI – FIORE
IV: AMABILE
V.ENTELLA – SALERNITANA
CAMPLONE
BERCIGLI – BERTI
IV: SERRA
FROSINONE – CITTADELLA
MAGGIONI
AFFATATO – RASPOLLINI
IV: CASCONE
JUVE STABIA – LIVORNO
ROBILOTTA
CIPRESSA – PERROTTI
IV: MARINI V.
PERUGIA – CROTONE
DI MARTINO
CAPALDO – ROSSI C.
IV: RAPUANO
PISA – PESCARA
MINELLI
MACADDINO – ZINGARELLI
IV: RICCI
TRAPANI – PORDENONE h. 18.45
PRONTERA
MARGANI – GROSSI
IV: RUTELLA
VENEZIA – ASCOLI
FOURNEAU
PAGLIARDINI – TARDINO
IV: MARINI N.