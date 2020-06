Solo tre azzurri non ancora utilizzati dal Napoli, la Spal li attende

Fabian non poteva rischiare perché ancora affaticato, meglio dare una chance ad Allan anche se la sua stagione continua a essere assai deludente. Mertens ha fatto due partite consecutive, uno che ha 33 anni non c’è nulla di male se a Verona parte dalla panchina. Meglio Milik, anche se con un piede (e mezzo) lontano dal Napoli. Gattuso ha ormai utilizzato ben ventuno giocatori della rosa del Napoli in questa primi 12 giorni dalla ripresa della stagione. Soltanto Luperto, Karnezis e Llorente non hanno giocato nemmeno un minuto (Malcuit e Manolas sono ancora indisponibili) mentre Younes ne ha giocati sei. Tre formazioni su tre partite, Ringhio ha utilizzato quasi l’intera sua rosa in questi primi 270′ della stagione ripresa dopo la drammatica interruzione per il Covid-19: perché il caldo, le partite ravvicinate e la possibilità di fare cinque sostituzioni vengono prese come una opportunità da Gattuso che fin dalla prima apparizione con l’Inter, ha preso al volo l’occasione. D’altronde lo ha spiegato: «Vorrei che fosse sempre così. Perché i musi lunghi sarebbero di meno».

Fonte: Il Mattino