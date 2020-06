Pistocchi:”L’aspetto mentale dei giocatori non è mai preso in considerazione”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Maurizio Pistocchi, SportMediaset:

“Qualche giorno fa l’Inter ha licenziato il preparatore atletico che era in società da un po’ di tempo. Il preparatore atletico dell’Atalanta è ritenuto uno specialista nel suo settore. Quando arrivò all’Atalanta, la squadra era reduce da una situazione disastrosa, ha cambiato faccia all’Atalanta. I giocatori corrono molto e corrono anche bene. Ci sono state due cose che hanno funzionato alla perfezione: il lavoro del preparatore atletico ed il lavoro di Gasperini. Come mai gli altri non corrono bene come quelli dell’Atalanta? Ho letto che fino a due giorni fa la colpa della sconfitta della Juventus era di Sarri, invece il merito della vittoria di Bologna è dei giocatori. Non è difficile capire che l’Atalanta lavora sulla forza per arrivare in condizione ideale. Basti vedere Cristiano Ronaldo che si fa recuperare da Tomiyasu. L’aspetto mentale dei giocatori non è mai preso in considerazione. Certamente sono atleti, ma sono uomini, è stato troppo sottovalutato. Si gioca una volta ogni tre giorni, la tenuta del giocatore andrà a calare. Chiffi-Rocchi? Tutta colpa di Chiffi, Rocchi non poteva vedere il fallo su Barrow. Lazio? Immobile ha avuto 2 occasioni assurde e nel primo tempo hanno dominato. Nel secondo tempo sono venuti fuori la forza mentale e fisica dell’Atalanta, mentre la Lazio ha pagato lo stress mentale”.