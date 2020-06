Pasquale Tina: “Contro la Spal non escludo dal primo minuto Younes”

Nel corso di Radio Marte, durante il programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il collega di Repubblica Pasquale Tina sul momento del Napoli. ”Dopo la sfida di ieri tra #AtalantaLazio diventa quasi impossibile per il #Napoli conquistare il quarto posto. È chiaro che una grande squadra ha il dovere di provarci a prescindere da come andrà a finire. Per la sfida contro la #Spal mi aspetto diversi cambi. Tornerà #Meret, anche #Fabian e mi aspetto che uno tra #Demme e #Zielinski riposi e non mi stupirei di vedere #Younes dal primo minuto”.

La Redazione