Oggi il calcio femminile chiede a Gravina di passare al professionismo. Minuto di raccoglimento per Varone

Oggi c’è il Consiglio Federale, giornata importante per il calcio femminile, dove ci potrebbe essere importanti novità come detto nei giorni scorsi dal presidente della Figc Gabriele Gravina. Intanto si comincerà con un minuto di raccoglimento per ricordare la calciatrice della Riozzese Arianna Varone, deceduta per un tragico incidente stradale a soli 21 anni. Poi si dovrebbero ratificare i verdetti: la Champions a Juventus, con possibile scudetto, e della Fiorentina. La retrocessione di Orobica e Tavagnacco e la promozione di Napoli e San Marino Accademy. In più si chiederà il passaggio al professionismo a Gravina, argomento che potrebbe dare lustro ad un movimento in costante crescita.

Fonte: Il Mattino