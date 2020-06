Il Napoli ritorna a trattare Everton Soares dopo che il Gremio aveva interrotto le trattative per la cessione ai club in Europa, poiché doveva mettersi d’accordo sulla suddivisione dell’ incasso per la cessione del talento brasiliano. Il ds Giuntoli è pronto ad un nuovo assalto, ma c’è da battere la concorrenza del Borussia Dortmund che è pronto ad offrire i 30 milioni richiesti dal Gremio.