Il calciatore del Napoli, Dries Mertens, si è recato ai Quartieri Spagnoli per firmare il murale fatto in suo onore per il record di reti nella storia del Napoli (122). L’attaccante belga, ribattezzato Ciro, ha voluto omaggiare gli autori dell’opera di persona. Armato di pennello Dries ha messo la propria firma, come già a suon id gol ha fatto nella storia del club partenopeo.