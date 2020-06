Napoli-Callejon, manca l’accordo economico con Quillon

Il match contro la Spal, potrebbe essere l’ultimo con la maglia del Napoli di Callejon. Lo spagnolo al momento ha il contratto in scadenza con il club azzurro al 30 Giugno, non ha ancora deciso il suo futuro, se prolungare o andare via. Un altro aspetto, non secondario, manca l’accordo economico con l’agente del ragazzo iberico Quillon, perciò bisognerà trovare l’intesa nei prossimi giorni. Callejon vorrebbe terminare la stagione con la sfida di prestigio al Barcellona, ha dato la disponibilità a restare, ma le parti ancora devono accordarsi. Nel frattempo la Spagna lo tenta, le solite; Valencia, Siviglia e Granada, ma sullo sfondo c’è l’azzurro, un colore che ha stregato Calletti e la sua famiglia.

Fonte: Il Mattino