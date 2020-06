Napoli, a cena si decidono i prossimi obiettivi di mercato

Il mercato. A cena. Un vero e proprio summit tra tecnico ds e patron c’è stato venerdì. A cena, appunto. Si sono fissati gli obiettivi della prossima sessione di mercato. Lo si legge su Tuttosport. In lista Gabriel, il difensore centrale brasiliano attualmente al Lille, Victor Osimhen, attaccante nigeriano sempre della squadra francese, ed Everton, esterno carioca del Gremio. Il difensore verrà preso nel caso in cui arrivi l’offerta irrinunciabile, quella da 100 milioni per lasciare andare Koulibaly. Per l’attaccante si proseguirà nel caso in cui il Lille dovesse accettare Ounas come contropartita tecnica nell’affare. Infine, l’esterno del Gremio di Porto Alegre. Il suo arrivo avrebbe, come unico ostacolo il passaporto extracomunitario.