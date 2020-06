Murales Mertens, l’autore: “Un ragazzo che emana un calore pazzesco”

Quei vicoli li conosce Dries Mertens. Li percorre anche con gli occhiali scuri, come chi si muove a casa sua. Nel tardo pomeriggio di ieri, è arrivato in taxi ai Quartieri Spagnoli, per autografare un murales che da due settimane campeggia a pochi passi da quello storico, dedicato a Diego Armando Maradona. Un’opera creata dal pittore Leone Peretti in via Emanuele del Deo. Il belga ha portato anche una sua maglietta ad un bar gestito da un gruppo di tifosi organizzati. Una calca incredibile, ma come sempre Mertens è disponibile e sorridente. «Non c’è bisogno che lo sottolinei io, ma Mertens è davvero una persona splendida» dice Leone Peretti, l’autore del murales, abruzzese che da cinque anni vive ai Quartieri Spagnoli. «Un mio amico attivo nel sociale mi dice che continua ad aiutare tante persone. Si è fermato con tutti oggi ai Quartieri. Ha firmato il dipinto, non so quante persone ha abbracciato: è una persona semplice, che emana un calore pazzesco. Mi ha chiesto del mio lavoro, ha voluto vedere altri miei dipinti, ha regalato un sorriso a tutti». Non è una novità il legame tra Mertens ed il Napoli, non sono una novità i gesti di affetto e di solidarietà. Quando ha dovuto scegliere di andare o restare, ha scelto di restare. Niente è meglio di casa.

