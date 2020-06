Milik, ADL sceglie la linea dura: non ha gradito l’apertura ai bianconeri

Giuntoli, qualche giorno fa aveva ribadito il concetto. Se non si troverà un accordo con Milik, il giocatore finirà, inevitabilmente, sul mercato. La Juventus è interessata all’ attaccante azzurro, anche questo è risaputo, ma al momento il club bianconero starebbe valutando esclusivamente una serie di scambi che non interesserebbero al presidente De Laurentiis. Il problema, però, secondo quanto affermato da calciomercato.com, sarebbe anche un altro. Il patron del Napoli sarebbe adirato nei confronti di Arek Milik per la sua apertura alla Juventus in vista della prossima sessione di mercato. Il polacco, infatti, avrebbe scelto di ascoltare l’offerta del club di Torino per valutare un eventuale trasferimento. Inoltre, ADL, come già specificato in precedenza, non è d’accordo con le contropartite. Esiste solo una valutazione cash che non scende sotto i 40 milioni di euro. Insomma, linea dura. Per Milik nessuno sconto e nessun regalo. Soprattutto nel caso in cui si dovesse trattare con la Juventus.