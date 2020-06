Manolas è pronto per la Spal, la palla passa a Gattuso e il suo staff

Kostas Manolas, da quando il pallone è tornato a rotolare, non ha più visto il campo, se non la panchina per la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Il difensore greco, in occasione della trasferta contro l’Hellas Verona, è rimasto a Castel Volturno ad allenarsi, nulla di serio, ma per potenziare la muscolatura. Domenica al San Paolo arriva la Spal, occasione per rivedere il campo, anche se la coppia Koulibaly e Maksimovic, non è facile da scalzare, viste le ultime prestazione. Gattuso e il suo staff decideranno solo sabato se rischiare l’ex Roma, oppure tenerlo ancora in disparte.

Fonte: Fabio Mandarini CdS