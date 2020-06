Marelli: “Il gol di Lozano per me era da annullare, ma…”

L’ex arbitro Luca Marelli ha analizzato gli episodi arbitrali dell’ultima giornata di campionato soffermandosi anche sul gol di Lozano al Bentegodi contro il Verona: “Lozano si appoggia chiaramente e con due mani su Faraoni. Pasqua è in posizione ideale, vede il contatto tra i due calciatori e convalida la rete. Il VAR controlla l’azione (come accade sempre in occasione di ogni rete) e comunica a Pasqua di riprendere il gioco. Ed è giusto così. O, meglio, questo è il modo giusto di utilizzare il VAR. L‘infrazione di Lozano è piuttosto evidente e sarebbe forse stato giusto annullare. Ma questa è una mia opinione perché, secondo il mio metro, l’entità dell’appoggio è tale da dover portare ad una penalizzazione dell’azione di Lozano”.

“Il VAR forse avrebbe potuto pensarla come me o forse no, in ogni caso un parere personale su un episodio nel quale ha fondamentale importanza il metro soggettivo dell’arbitro non può e non deve essere oggetto di VAR, perlomeno fino al momento in cui il protocollo indicherà parametri di oggettività con asticella posta molto in alto. E’ OVVIO che, nel caso in cui Pasqua fosse stato richiamato alla “0n field review”, non avrebbe potuto far altro che annullare ma NON E’ questa la ratio della tecnologia: come ha detto più volte Rizzoli in passato, la tecnologia deve essere utilizzata per evitare errori eclatanti. Questo non è un errore eclatante, è un’interpretazione soggettiva di un contatto, esattamente come una leggera trattenuta in area di rigore od uno scontro piede contro piede sul quale può esserci margine di discussione…“. Fonte: lucamarelli.it