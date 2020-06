In vista della Spal, Younes e Lobotka scaldano i motori

Il caldo asfissiante che già c’era stato nel match contro l’Hellas Verona, ne si avrà la conferma contro la Spal nella sfida di domenica allo stadio San Paolo. Per questo che il tecnico Gattuso e il suo vice Riccio stanno pensando ad un ampio turnover. Le certezze sono: Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Demme, Zielinski e Insigne, poi si vedrà. Per esempio non sono da escludere i possibili inserimenti di Lobotka a centrocampo e Younes sull’esterno, scaldano i motori, per vedere il valore della rosa partenopea. Il successo dell’Atalanta di ieri sera non deve togliere l’entusiasmo al Napoli, deve chiudere al meglio il campionato, la Spal è avvisata.

Fonte: Il Mattino