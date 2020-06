Skriniar squalificato: Ecco la decisione del Giudice Sportivo

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo, in merito all’ultima giornata di campionato. Stangata per l’Inter che, dopo aver buttato due punti in campo contro il Sassuolo a San Siro, dovrà fare i conti anche con due assenze. Quella di Skriniar (3 turni) e quella di Conte (in panchina).

Skriniar (Inter) squalificato 3 giornate con ammenda da 10 mila euro, doppia ammonizione e per aver bestemmiato e insultato il direttore di gara.

Jankto (Sampdoria) squalificato una giornata per aver raggiunto il limite delle 5 ammonizioni.

Conte (Inter) squalificato una giornata per aver, anche lui, raggiunto le 5 sanzioni.