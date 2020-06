Gianni Dragoni, Il Sole 24 Ore: “Se la Juventus non riuscisse a vincere una Champions?”

Gianni Dragoni, Il Sole 24 Ore, a ‘Punto Nuovo Sport Show’: “La Juventus ha fatto il passo più lungo della gamba. Partendo da Higuain per finire a Ronaldo, la Juventus ha dovuto fare un aumento di capitale alla fine dell’anno scorso. Ronaldo è stato preso per vincere la Champions e per un’operazione di marketing, ma finora non ci sono stati ritorni. Se la Juventus non riuscisse a vincere una Champions, penso che si possa dire che questo piano di investimenti si è rivelato sbagliato. Tutto è andato a peggiorare, si è creata una bolla delle plusvalenze sempre più gonfia negli ultimi anni. Credo ci vorrebbe una regolamentazione. Da un punto di vista contabile, i valori dichiarati dovrebbero essere quelli che ci sono sui bilanci. Quest’anno le squadre hanno meno soldi perché hanno incassato meno, quindi il mercato sarà più povero. Si parla di una svalutazione dei giocatori, ci saranno più scambi, provocando un aumento dei costi. Temo stiamo andando in una direzione poco virtuosa: bisogna intervenire“.

Fonte: Radio Punto Nuovo