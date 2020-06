Il calciatore del Lille, Gabriel Magalhães, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito dell’interessamento del Napoli all’Equipe: “Non ho mai parlato con Gattuso. In rete vengono fuori un sacco di cose. Non si sa cosa sia vero. Non so cosa succederà, quindi resto in attesa. Ovunque andrò, sarà per giocare. E soprattutto in una squadra che mi permetterà di guadagnarmi la Seleçao. Questo è il mio grande obiettivo, il mio sogno“.