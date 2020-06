Enrico Varriale (Raisport) attaccato dai tifosi della Juventus

Enrico Varriale, vicedirettore di Raisport, via Tweeter, sintetizza l’incontro Verona-Napoli al Bentegodi: “3 punti d’oro per il Napoli che supera un ottimo Verona. Un super Insigne è il simbolo di una squadra capace di coniugare qualità e sacrificio. In gol Milik e Lozano, che trova il raddoppio su perfetto corner di Ghoulam. Gattuso sta recuperando tutti”. E tornano le polemiche. Le discussioni accese, via social. Dopo le prime decisioni arbitrali dubbie, legate ai rigori concessi e negati in Bologna-Juventus. Ed anche dopo Verona-Napoli, non sono mancate reazioni acide. Il tweet di Enrico Varriale elogia il Napoli e Gattuso. I tifosi della Juve rimproverano Varriale. Apparentemente un tweet innocuo. Ma non per i tifosi della Juventus. Che rinfacciano a Varriale le sue simpatie per il Napoli: “Ha esultato Vice Direttore? Dica la verità, non c’è niente di male”. “Ti mancava il “e lo dico da imparziale” finale”. “Si calmi. Ha una certa età… E riveste anche un certo ruolo…. O almeno dovrebbe…”. Per quelli della Juve, l’arbitro ha aiutato il Napoli. “Scrivi anche qui del gol regolarissimo del Verona, buffone. Perché se si fosse trattato della Juve avresti puntualizzato!”. “Secondo gol irregolare. Ancora super Ospina. Ancora catenaccio…”. “Quindi nulla da dire sul gol irregolare di Lozano“. “Nel secondo goal del Napoli ci sarebbe da rivedere qualcosa, per caso le è sfuggita?” “Caro Ciccio, se si guardano solo gli errori arbitrali di una squadra, e si fa finta di non vedere quelli delle altre, è facile creare falsi miti attorno a quella società che tanto odi”. “Spulciare le partite della Juve nei minimi dettagli. Invece quelle del Napoli, niente neanche un accenno alla carica sul difensore del Verona, nell’occasione del secondo gol”. “Da un rapido confronto con il tweet di ieri sera su Bologna-Juve emerge chiaramente la sua totale imparzialità!”. Infine: “Episodi arbitrali come oggi, con la Juve al posto del Napoli avrebbero prodotto un tweet molto diverso….Vergognoso…Secondo gol da annullare e il gol annullato (giustamente da regolamento) sarebbe stato discusso per giorni…”. Ci sarebbe da chiedersi dove fossero costoro quando il Napoli subiva continui torti arbitrali, in ogni gara, nella gestione Ancelotti di inizio anno. Torti arbitrali che hanno destabilizzato l’ambiente Napoli. E, forse, già compromesso l’intera stagione. Almeno in campionato. Grazie a costoro, abbiamo scoperto essere Enrico Varriale il vero male del calcio italiano. E la causa della questione arbitrale relativa. “Pagliuzza” oppure “Trave”, nel biblico occhio ?…