Contro l’Hellas Verona Ghoulam ritrova l’assist e il sorriso

Sono passati 261 giorni da quel Torino-Napoli, match dove lui si era procurato un rigore, non visto dal VAR, per ritrovare il campo. Si tratta di Fahouzim Ghoulam, più di due anni fa era il terzino sinistro più in forma del momento, la sfida contro il Manchester City, poi la rottura del crociato ed un lungo calvario. Martedì contro l’Hellas Verona, Gattuso decide di mandarlo in campo a gara in corso e ritrova di nuovo il sorriso. Nel recupero corner e testa di Lozano, quindi un assist che vale la sicurezza di una vittoria contro gli scaligeri. Ora Ghoulam sarà l’arma in più in questo finale di stagione, in attesa di conoscere il futuro.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport