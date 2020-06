Chiariello:”Alla fine chi ci ha rimesso è solo l’Inter “

L’intervento di Umberto Chiariello a Radio Punto Nuovo:

“Troppi anni a seguire il calcio mi hanno fatto capire che bisogna sempre aspettare il triplice fischio. Era troppo bello quello che stava accadendo, Roma in svantaggio di 1-0 e la Lazio al 45′ chiude sul 2-0 contro l’Atalanta. Alla fine chi ci ha rimesso è solo l’Inter che esce definitivamente dalla lotta scudetto. Non credo che la truppa di Conte possa rientrare in corsa, 8 punti dalla Juve questa Inter non li recupera. La Lazio ha trovato un ostacolo altissimo come l’Atalanta, ma non ha ancora detto addio allo scudetto. Adesso bisogna ripartire, speriamo in un campionato aperto. Per il Napoli corsa Champions che diventa una chimera, ma non bisogna mollare di un metro”.