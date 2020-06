Chiariello: “È una ricchezza avere più modi di giocare”

L ‘EditoNapoli di Umberto Chiariello a ‘Punto Nuovo Sport Show’: “Un tifoso, ancora innamorato di Ancelotti mi dice: “Proponeva un calcio europeo, Gattuso un calcio tradizionale italiano”. Un bel modo per elogiarli entrambi, senza dare del catenacciaro a Rino, come fanno tanti. È un errore, non lo è. Questo discorso si poteva applicare a Mazzarri e Benitez. La differenza ad oggi è tra una squadra disorganizzata ed organizzata. Se un allenatore, prende 73 gol in 73 partite giocate, vuol dire che è disorganizzata come squadra. Ieri Gattuso a Verona ha fatto giocare la sua squadra, ha abbassato la linea solo dopo il vantaggio. È una ricchezza avere più modi di giocare, un limite che ha Sarri: non avere piani B“.

Fonte: Radio Punto Nuovo