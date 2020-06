Che aggiungere? Gattuso nelle ultime 12 partite ha ottenuto 9 vittorie 2 pareggi e una sconfitta!

Il dottor Gattuso, specialista in calcio giocato e rigenerazioni caratteriali, ha resuscitato il Napoli con una specie di elettroshock che dopo un impatto a dir poco complesso ha prodotto esattamente questi risultati: 9 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta in 12 partite, nonché la conquista della Coppa Italia. Chiara l’antifona? E a tutti quelli che attendevano la squadra al varco di Verona, dopo una notte insonne a cantare con il popolo la canzone del soldato e un po’ di coppa-party, martedì è stato anche capace di rispondere così: 2-0 e tanti saluti. Non si scherza, signore e signori. Non si cede un centimetro, mai.Fonte: CdS