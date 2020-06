Il Calcio di notte non piace alla gente: Le proteste dei consumatori

I CONSUMATORI

Per regolamento, via Rosellini può decidere in autonomia sul calendario e sugli orari delle gare, ma il programma viene sempre concertato con gli altri stakeholder. La Lega ha solamente precisato e ottenuto che, tra una finestra e l’altra, ci fossero almeno 2 ore e 15 minuti. È la durata media di una partita nel terzo millennio tra utilizzo del Var, sostituzioni (diventate 10, 5 per squadra), recuperi extra large e cooling break dissetante. Una delle soluzioni proposte sarebbe quella di iniziare alle 16.30 per riportare l’ultima gara di giornata alle 21.00, ma al momento tra chi si dichiara “non competente” sul tema (le tv) e chi fa capire di non voler stravolgere di nuovo gli incastri (i club) a rimetterci è solo il consumatore.

Come al solito, i tifosi si sentono scavalcati e tenuti per la giacchetta della passione. A tavola c’è solo questa minestra: o la mangiano, o restano a digiuno. «Il consumatore non può vantare un diritto sull’orario delle partite – ha dichiarato l’avv. Enzo Marasà, Counsel di Portolano Cavallo, realtà che fornisce consulenza legale alle aziende che operano nei settori Digital e Media – Questo è un potere regolamentare della Lega. L’utente può chiedere, in certi casi, un riequilibrio del contratto, ma questo alcuni operatori già lo stanno garantendo tra estensioni, riduzioni, sconti e benefit. Di conseguenza, le pay tv potrebbero far presente che sono cambiate le condizioni e trattenere dei pagamenti. Infatti in questa direzione si stanno aprendo dei contenziosi con la Lega. Di fatto può essere danneggiato anche il broadcaster e non solo i clienti».

PROTESTE

L’Unione Nazionale dei Consumatori ci fa sapere, invece, che stanno arrivando decine di segnalazioni. Gli abbonati, insomma, protestano. E tramite le associazioni di categoria si rivolgeranno alle autorità competenti per chiedere di anticipare le partite della sera, ritenendo «assurda, immotivata e priva di qualsiasi logica» l’idea del calcio per nottambuli. Fonte: CdS