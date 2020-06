CALCIO FEMMINILE – Il Consiglio Federale assegna lo scudetto alla Juventus di Guarino

Il Consiglio Federale di quest’oggi doveva prendere una decisione anche per quanto riguarda il calcio femminile. Importante novità per quanto riguarda lo scudetto e alla fine è stato assegnato alla Juventus Women’s di Rita Guarino. Per il resto si attende le conferme della Fiorentina in Champions, la questione salvezza e anche sul Napoli e San Marino Accademy promosse in massima serie.

La Redazione