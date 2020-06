CALCIO FEMMINILE – Carola Fasel ad un passo dalla firma per il Napoli

In attesa dell’ufficialità per la promozione in serie A, il Napoli femminile di Lello Carlino non sta con le mani in mano per la prossima stagione. Il club azzurro è ad un passo da un colpo importante, il difensore centrale dello Young Boys e della nazionale svizzera Carola Fasel. La classe ’97 è molto forte sul gioco aereo e un discreto albo d’oro. Mister Marino sta per avere il suo corazziere del reparto arretrato.

Fonte: tuttocalciofemminile.com