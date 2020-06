Bianchi: “L’Atalanta è una macchina da guerra, sarà difficie per il Napoli”

L’ex allenatore del Napoli, Ottavio Bianchi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live: “L’Atalanta è una macchina da guerra consolidata. Hanno una forza fisica incredibile, riescono a mandare a segno quasi tutti, ha tanti sbocchi di gioco. C’è poco da dire, per il Napoli è molto difficile raggiungerla. Rispetto sempre il lavoro degli allenatori, sia che vadano bene che male. L’operato di Gattuso è fuori discussione, ha rimesso in piedi una baracca dando entusiasmo ed unità d’intenti. La Juventus ha degli ottimi calciatori ma non è ancora una squadra. Il Napoli con Ancelotti poteva dare di più, si diceva che potesse lottare per il titolo. Diventa difficile da spiegare quanto è accaduto”.