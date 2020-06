Tra Roma e Verona Milik si è ripreso il suo Napoli

Gli effetti della Coppa Italia sono tutt’altro che scorie. Arek Milik riprende il campionato così come aveva finito la coppa: con un gol. Decisivo quello dal dischetto nella finale contro la Juventus, decisivo quello di testa – godendo di una solitudine quasi inaspettata – contro il Verona. A proposito, i gialloblù gli portano bene, perché quello realizzato ieri al Bentegodi è il terzo gol stagionale contro la squadra di Juric: uno ogni 47 minuti. Non male per un attaccante che vive per il pallone che gonfia la rete. E con quello di ieri sera fanno 10 in campionato (13 totali se si aggiungono i 3 in Champions realizzati tutti contro il Genk nella notte dell’esonero di Ancelotti). Buona notizia per il Napoli e per Gattuso che adesso sa di poter contare su due punte con un bel fiuto del gol: Mertens e Milik, due opposti dal punto di vista fisico, che però funzionano. Fonte: Il Mattino