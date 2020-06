Spal, Valdifiori “il Napoli vive un buon momento, ma ci prepareremo bene”

Domenica, al San Paolo, attesa la Spal. La squadra di Ferrara è in piena lotta retrocessione ed è reduce dal ko interno con il Cagliari. Il centrocampista della Spal, ex Napoli, Mirko Valdifiori ha parlato proprio del prossimo match contro gli azzurri: “La delusione è forte, c’eravamo e ci tenevamo a tornare a vincere tra le mura amiche dopo il successo di Parma prima dello stop forzato. Il gruppo è unito, avevamo lavorato bene e oggi abbiamo creato tanti presupposti per fare quel gol che invece abbiamo subito al 93. Ora ci prepariamo bene per Napoli, loro vivono un gran momento ma noi, da qui alla fine, vogliamo cercare di fare più punti possibile su ogni campo”

Fonte: TMW