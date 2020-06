Si attende chiarezza: Milik, di fatto, ha rifiutato il rinnovo

Milik continua a segnare. E a non rinnovare. Ieri è stato chiaro il ds Giuntoli sull’ argomento. Non c’è accordo sul prolungamento, per cui il polacco andrà sul mercato. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha sottolineato come Milik abbia, di fatto, rifiutato la proposta di rinnovo del Napoli fino al 2024: “La questione è di natura economica e riguarda pure la clausola che De Laurentiis vorrebbe inserire nel nuovo accordo. Una clausola vicina ai 100 milioni di euro, una condizione che l’attaccante non ha voluto accettare”. La cosa evidente è che tra le parti occorra soprattutto chiarezza. Il Napoli ha urgenza di sapere se potrà contare sul suo attaccante anche nella prossima stagione.