Serie A al 45′ – Lazio avanti a Bergamo e Samp avanti a Roma

Atalanta-Lazio 1-2 De Roon (L) aut. 5′, Milinkovic-Savic (L) 11′, Gosens (A) 38′

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Djimsiti, Palomino, Gosens, Freuler, De Roon, Hateboer, Malinovskyi, Gomez, Zapata. A disposizione: Sportiello, Rossi, Bellanova, Caldara, Castagne, Colley, Czyborra, Ilicic, Muriel, Sutalo, Tameze. Allenatore: Gasperini.

LAZIO (3-1-4-2): Strakosha, Gabarron, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Jony, Correa, Immobile. A disposizione: Guerrieri, Proto, A. Anderson, D. Anderson, Armini, Caicedo, Falbo, Lukaku, Parolo, Bastos, Silva, Vavro. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Orsato.

Ammoniti: Nessuno.

Note: recupero p.t. 1′.

Primo tempo. Dopo appena 5 minuti biancocelesti in vantaggio grazie alla sfortunata autorete di De Roon. All’11’ arriva il raddoppio capitolino con la splendida rete di Sergej Milinkovic-Savic che dalla distanza lascia partire una sassata imparabile. Al 27′ Immobile cerca il tris dal limite ma la sfera esce di un soffio. Sul capovolgimento di fronte Papu Gomez si presenta in area ma Strakosha si oppone all’argentino. La gara è piena id occasione e al 29′ ancora Immobile al tiro ma la conclusione della punta di Inzaghi si spegne sul fondo. Al 38′ la Dea accorcia le distanza con Gosens che riceve dall’altro esterno Hateboer e deposita in rete chiudendo i primi 45 minuti sul 2-1 laziale.

Roma-Sampdoria 0-1 Gabbiadini (S) 11′

ROMA (4-2-3-1): Mirante, Bruno Peres, Smalling, Ibanez, Kolarov, Veretout, Diawara, Carles Perez, Pastore, Mkhitaryan, Dzeko. A disposizione: Fuzato, Cristante, Fazio, Kalinic, Kluivert, Mancini, Pellegrini, Perotti, Spinazzola, Under, Villar del Fraile, Zappacosta. Allenatore: Fonseca.

SAMPDORIA (4-5-1-): Audero, Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello, Thorsby, Linetty, Depaoli, Ekdal, Jankto, Gabbiadini. A disposizione: Falcone, Askildsen, Bertolacci, Bonazzoli, Chabot, Colley, D’Amico, La Gumina, Leris, Murru, Ramirez, Vieira. Allenatore: Ranieri.

Arbitro: Calvarese.

Ammoniti: Jankto (S) 38′.

Note: recupero p.t. 3′.

Primo tempo. Prima emozione al 6′ col diagonale di Edin Dzeko respinto in volo da Audero. Passano 5 minuti e i blucerchiati sbloccano il punteggio con Manolo Gabbiadini che solo davanti al portiere non perdona. Al 20′ Mkhitaryan cerca il pareggio con una rasoiata ma Audero si dimostra provvidenziale. Yoshida al 29′ viene servito solo davanti a Mirante ma il portiere giallorosso si oppone di piede. Passano 2 minuti e arriva il pareggio romanista con Veretout ma l’arbitro annulla dopo un consulto col VAR per un fallo di mano. Nel finale di tempo Thorsby ha la palla del raddoppio ma si lascia ipnotizzare da Mirante così si va a riposo col vantaggio ligure.