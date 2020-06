Serie A/ Inter-Sassuolo 3-3: Partita al cardiopalma a San Siro!

Dopo un bel primo tempo, il secondo tempo si caratterizzaper le occasioni create dall’Inter. Al 64esimo, Gagliardini è pericolosoco con un tiro che finisce sulla traversa. All’80esimo, Ashley Yung attera Muldur in area; dal dischetto Berardi non sbaglia. All’84esimo, Lukaku dopo un tiro respinto di Lautaro Martinez, insacca, ma in posizione di fuorigioco. All’86esimo, l’Inter torna in vantaggio, con il goal di Borja Valero, servito da Candreva su punizione. All’89esimo, il Sassuolo pareggia, grazie al goal di Magnani, che sugli sviluppi di un corner batte di testa Handanovic. Al 90+3′ Milan Skriniar viene espulso per somma di ammonizoni. Dopo 3 minuti di recupero termina il match.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia ( 54′ De Vrij ), Bastoni; Moses ( 75′ Candreva ), Gagliardini, Borja Valero, Biraghi (75′ Ashley Young ); Eriksen ( 62′ Agoumè ); Lukaku, Sanchez ( 62′ L. Martinez ). All. Conte

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches ( 79′ Magnani ), Ferrari, Rogerio ( 46′ Kyriakopoulos ); Obiang, Magnanelli ( 58′ Locatelli ); Berardi, Djuricic, Boga ( 66′ Haraslin ); Caputo ( 58′ Defrel ). All. De Zerbi

Ammonizioni: 23′ Rogerio (S), 25′ Skriniar (I), 44′ Bastoni (I), 61′ Conte (Allenatore Inter )

Espulsioni: 90+3 Skriniar (I)

Marcatori: 4′ Caputo (S), 41′ pen. Lukaku (I), 45′ Biraghi (I), 81′ pen. Berardi (S), 86′ Borja Valero (I), 89′ Magnani (S)