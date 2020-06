Serie A/ Inter-Sassuolo 2-1 (1T): L’Inter in rimonta termina il primo tempo!

Questa sera allo stadio San Siro, va in scena Inter-Sassuolo, match valido per la 27esima giornata di Serie A; ecco le formazioni e il commento:

Il Sassuolo passa subito in vantaggio al minuto 4‘, con Caputo che servito da Djuricic in area di rigore, sblocca il match.. Inter pericolosa al 12esimo con Sanchez che di testa sfiora il palo. Al 41esimo viene fischiato un calcio di rigore per l’Inter per un intervento scomposto di Boga; dal dischetto Lukaku non sbaglia. Al 45esimo arriva il goal del 2-1 con una triangolazione tra Biraghi e Sanchez, che vede l’esterno di Conte andare in rete.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Moses, Gagliardini, Borja Valero, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Sanchez. All. Conte

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Ammonizioni: 23′ Rogerio (S), 25′ Skriniar (I)

Marcatori: 4′ Caputo (S), 41′ pen. Lukaku (I), 45′ Biraghi (I)