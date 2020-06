Serie A – Classifica: La Dea e il Sassuolo fanno un regalo alla Juve

Ecco la classifica aggiornata della Serie A. Juve saldamente al comando della classifica dopo la vittoria sul Bologna. La Lazio invece si illude a Bergamo ma poi si sgretola sotto i colpi di Gomez e compagni. Male anche l’Inter che pareggi ai n casa col Sassuolo. Bene, appunto, la Dea che batte la Lazio e la Rma che soffre ma vince contro la Sampdoria. Il Napoli batte il Verona, mentre Milan e Parma sono in bagarre per l’ultimo posto europeo. In fondo non cambia nulla con Brescia, SPAL e Lecce rispettivamente ultimo, penultimo e terzultimo.